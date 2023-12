(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Roma, 20 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "Presso il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali si è tenuta una riunione deltecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo professionale, presieduto dalMarina Elvira. Tra le sigle partecipanti, rappresentata dal vice presidente vicario Riccardo Alemanno accompagnato dal consigliere delegato per le relazioni esterne Roberta Caselli. Alemanno, che riveste anche la carica di presidente dell'Istituto Nazionalesocio fondatore della confederazione, dopo la relazione di apertura del, è intervenuto ribadendo la posizione diin merito agli argomenti all'ordine del giorno". E' quanto si legge in una nota ...

Tributaristi: conferenza stampa su proposte per il Concordato preventivo biennale

L', Istituto nazionale, propone alcune modifiche al calendario del Concordato, al fine di evitare una sovrapposizione con gli altri adempimenti e dare modo a contribuenti e ai loro ...

Tributaristi Int Confassociazioni: "Ecco le nostre proposte al Tavolo col ministro Calderone" Adnkronos

Tributaristi: conferenza stampa su proposte per il Concordato preventivo biennale Vetrina Tv

Confassociazioni, 'no alla Cassa per professionisti associativi'

Nella seduta di ieri pomeriggio del tavolo sul lavoro autonomo, "il ministro Marina Calderone ha comunicato che alcune rappresentanze" degli occupati indipendenti non iscritti ad Ordini e Collegi "han ...

Tributaristi: conferenza stampa su proposte per il Concordato preventivo biennale

Il calendario fiscale, che avrebbe assoluta necessità di un concreto sfoltimento, si è infittito di ulteriori scadenze, alcune delle quali ad oggi ancora in 'itinere' normativo, come per il Concordato ...