Tratta degli esseri umani | Giorgia Meloni | una bomba su Elly Schlein

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) La dimostrazione empirica che ai compagni di “Lagna Continua” (copyright Daniele Capezzone) iniziano a scarseggiare gli argomenti – che non siano la riproposizione in loop del solito disco rotto su accoglienza e diritti civili – l'ha fornita la segretaria del Pd: capace di lagnarsi, a proposito del discorso di chiusura di Atreju, persino su parole e concetti chenon ha mai pronunciato. A mettere le cose in chiaro – guarda caso su un'accusa legata al problema immigrazione – è stata proprio la premier: stupita dopo la lettura delle dichiarazioni di«secondo cui, nel corso del mio intervento avrei “alzato la voce per aizzare la platea contro i migranti che salgono sui barconi”». Non c'è alcun bisogno di ricorrere al Var: non fosse altro perché l'Italia, in questo primo anno di governo della ...