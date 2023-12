Trainline | viaggiare a Natale si può | tutti i treni

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 20 dicembre 2023)è alle porte Il countdown diè ormai agli sgoccioli e milioni di italiani si preparano adurante il periodo festivo, molti dei quali per tornare a casa e trascorrere qualche giorno di relax con la propria famiglia. Per gli amanti del last-minute,, app leader per la prenotazione di biglietti die pullman, ha deciso di rilasciare una pratica heatmap che rivela le tratte ferroviarie ad alta velocità che hanno ancora disponibilità di posti per i viaggi durante l’imminente periodo delle feste. Venerdì 22 e sabato 23 dicembre sono al momento i giorni più “caldi” per spostarsi lungo lo Stivale, con tassi di prenotazione elevati su alcune delle tratte analizzate. Spiccano come i collegamenti più acquistati al momento il Torino-Bari, il Roma-Bari, il Bologna-Bari e il ...