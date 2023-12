Traffico Roma del 20-12-2023 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) LuceverdeBuonasera Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani chiusa per un grave incidente via Pantelleria tra viale Jonio e Piazza Capri ripercussioni alin tutta la zona incidente con grossi disagi alanche su viale Marconi altezza via gibilmanna ed ancora per incidente file sul viadotto della Magliana in direzione di Fiumicino trafficata la tangenziale est code verso San Giovanni dalla galleria Giovanni XXIII la Salaria e poi direzione Stadio Olimpico dalla Tiburtina alla Salaria trafficatissima il raccordo anulare code a tratti in carreggiata interna dalla Giustiniana alla Salaria è più avanti tra Bufalotta lo svincolo A24 È tra la via Ardeatina e laFiumicino code a tratti anche lungo la carreggiata esterna al Aurelia è lo svincolo A24 maggiori informazioni su queste ed altre notizie ...