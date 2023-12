Traffico Roma del 20-12-2023 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) LuceverdeMary trovati dalla redazione in studio Sonia cerquetani incidente con grossi disagi alin via Pantelleria tra viale Jonio e Piazza Capri molto trafficato il raccordo anulare code a tratti in carreggiata interna dalla Giustiniana alla Salaria è più avanti tra Bufalotta e lo svincolo A24 e tra la via Ardeatina e laFiumicino stessa situazione in carreggiata esterna code a tratti tra la Aurelia è lo svincolo A24 sul viadotto della Magliana incidente con lunghe Code in direzione di Fiumicino file sulla via Flaminia ma perintenso da via dei Due Ponti Verso il raccordo anulare è trafficata la tangenziale est e file verso San Giovanni dalla galleria Giovanni XXIII alla Salaria maggiori informazioni su queste notizie sul sito.luceverde.it un servizio a cura della c e ...