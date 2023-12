Traffico Roma del 20-12-2023 ore 17 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 20 dicembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità una direzione Fiumicino molto trafficato vista l’ora e il raccordo anulare fila in carreggiata interna tra Cassia e Salaria e poi più avanti tra Bufalotta e Prenestina stessa situazione in carreggiata esterna a tratti tra laFiumicino e la Tuscolana altri file sulla via Flaminia a partire da via dei Due Ponti Verso il raccordo anulare code sulla tangenziale est per incidente altezza svincolo A24 verso Piazzale degli Eroi quindi direzione stadio e peraltre code verso San Giovanni da Corso di Francia la Salaria per il trasporto pubblico ancora ritardi sulla metro B e B1 In collaborazione con Luce Verde infomobilità