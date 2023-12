Traffico Roma del 20-12-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 20 dicembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità viale San Paolo del Brasile precedentemente chiusa per un incidente in direzione di piazzale Flaminio restano Tuttavia ancora rallentamenti e code nell’area circostante ode sulla Salaria per un incidente all’altezza dell’aeroporto dell’Urbe verso la tangenziale nella zona di piazza Vescovio da oggi è fino al 22 dicembre sono in programma interventi di potatura con chiusura di un tratto di via di Priscilla in fascia oraria 8:30 17 deviate il bus 63 92310 disagio Infine per chi si sposta con i mezzi pubblici Atac segnala ritardi sulla metro B e B1 In collaborazione con Luce Verde infomobilità