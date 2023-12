Traffico Roma del 20-12-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) LuceverdeBentrovati nuovamente proseguono i disagi per un incidente resta chiusa viale San Paolo del Brasile in direzione di piazzale Flaminio deviata in viale del Muro Torto la busta della zona inevitabili le ripercussioni alla circolazione sul piazzale del Brasile viale del Muro Torto e Via Pinciana sempre per incidente disagi anche sulla tangenziale est segnalato in prossimità di via delle Valli Ci sono code verso la Salaria a partire da via Tiburtina ancora molto trafficata la Cassia tra loggiato e Tomba di Nerone e sulla Flaminia incolonnamenti tra via di Grottarossa e via dei ponti sul Raccordo Anulare ancora code perin carreggiata interna dalla Cassia alla Salaria e tra Casilina Appia code a tratti in esterna tra Pontina e Tiburtina disagi perché si sposta con i mezzi pubblici rallentamenti per le metro B e B1 maturi dettagli su ...