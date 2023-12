Traffico Roma del 20-12-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 20 dicembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilitàFiumicino a Parco dei Medici e via Isacco Newton in direzione via Laurentina rallentamenti sul raccordo tra le uscite Casilina e Appia code sulla A4 in direzioneCentro allentamenti sulla tangenziale est tra via Tiburtina e l’incrocio uscita San Lorenzo fino alle 13 in via Pietro Maffi a Primavalle manifestazione te le problematiche della scuola Vittorio Gassman nella zona di piazza Vescovio fino alle 17 Sono in corso potature a via di Priscilla nelle ore del cantiere deviazioni delIn collaborazione con Luce Verde infomobilità