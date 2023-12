Traffico Roma del 20-12-2023 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Luceverdeben trovati dalla redazione massima prudenza nella guida per un incidente i vigili del fuoco hanno disposto la chiusura di viale San Paolo del Brasile di viale Washington Fammi sensi di marcia deviata in viale del Muro Torto circa 6 linee bus in zona ripercussioni con code sul piazzale del Brasile viale del Muro Torto e Corso d’Italia sul Raccordo Anulare code sulle due carreggiate tra le uscite salari e Cassia in interno anche per lavori file tra via della Bufalotta e Tiburtina e poi tra Casilina Appia in esterna code a tratti tra le uscite BivioFiumicino e casini tangenziale est in coda anche per un incidente tra Prenestina e Largo Settimio Passamonti verso San Giovanni poi code perdal bivio con la 24 fino a viale di Tor di Quinto verso lo stadio Olimpico auto in coda sulla Cassia tra loggiato e Tomba di ...