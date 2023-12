Traffico Roma del 20-12-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 20 dicembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità su Viale Palmiro Togliatti via dei licheni e via Antonio Sebastiani fino alle 13 possibili disagi per una manifestazione a Primavalle su via Pietro Maffi prevista la partecipazione di numerose persone non si escludono ripercussioni alla viabilità di zona sempre per una manifestazione possibili difficoltà di circolazione dalle 10 alle 13 anche in via Cristoforo Colombo all’altezza di via Capitan Bavastro nei pressi della sede del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica e nella zona di piazza Vescovio da oggi al 22 dicembre sono in programma interventi di potatura con chiusura di un tratto di via di Priscilla in fascia oraria 8:30 17 deviate linee bus 63 90 II e-310 In collaborazione con Luce Verde infomobilità