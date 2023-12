Traffico Roma del 20-12-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Luceverdedi nuovo Ben trovati all’ascolto sul Raccordo Anulare diversi tratti in coda in interna tra le uscite Salaria Tiburtina e poi tra Casilina Appia in esterna a filo tra le uscite via Trionfale Aurelia a tratti code anche tra b&bFiumicino e Pontina è tra le uscite casiline Tiburtina da Parco dei Medici code sul viadotto della Magliana verso via Laurentina tratto Urbano dellaL’Aquila in fila da Tor Cervara verso la tangenziale estche prosegue sulla stessa tangenziale dal bivio con la 24 verso la galleria Giovanni XXIII in direzione di San Giovanni nel tratto B via 24 viale Castrense sulla Cassia bis fine da Castel de’ ceveri verso il GR Auto in coda sulla Cassia tra all’Olgiata e Tomba di Nerone poi sulla Flaminia da Labaro soccorso di Francia sulla via Pontina code da Spinaceto ...