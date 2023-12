Traffico Roma del 20-12-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Luceverdeme trovati all’ascolto intenso ilnel tratto asulle consolari da segnalare code sulla Cassia bis dalle rughe a Castel de’ ceveri sulla Cassia file tra la storta e Tomba di Nerone auto in coda sulla Flaminia da via di Grottarossa verso Corso di Francia e rallentamenti sulla Pontina da Castelno a Castel di Decima a Pian coda da Ciampino trafficate le due diramazioni dinord eSud Verso il raccordo anulare la Nord a partire da Settebagni e sulla diramazione diSud abbiamo code da Torrenova in fila sono interrotta la turbano dellaL’Aquila in direzione della tangenziale est a sul Raccordo Anulare code a tratti in carreggiata interna tra Casilina Appia in esterna tra le uscite Nomentana & via di ...