Tra musica classica e jazz | al Sociale tante emozioni nel nome di John Lewis

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Bergamo. Dalle contaminazioni artistiche nascono le più belle forme di espressione. Una verità, certa e assoluta, che non cambierà mai. Il concerto di martedì 19 dicembre al Teatrodi Bergamo, il primo della rassegna Opera&Concerti della Fondazione Teatro Donizetti, è stato l’ennesima conferma. Sul palco uno dei pianisti più apprezzati del panoramaistico europeo e internazionale, in attività da cinque decenni: Enrico Pieranunzi, insieme al suo trio formato dal contrabbassista Luca Bulgarelli e dal batterista Mauro Beggio. Dalalla, dal blues alle tecniche contrappuntistiche. La serata, dal titolo “Blues & Bach: The Music of” ha visto in scena anche una parte della sezione di fiati e archi – in tutto dieci musicisti ...