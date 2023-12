Tra la terra e il cielo L’uomo e la natura | una storia millenaria

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Quanto hanno inciso i fattori climatici sul corso dellaumana? Quale ruolo vi ha svolto l’ambiente? Come è mutato il mondo che ci circonda e come ne sono state influenzate le attività del? Sono tutte domande alle quali cerca di rispondere in questo saggio lo storico britannico Peter Frankopan, che mette al centro della sua ricerca l’interazione tra essere umano eallo scopo di analizzare il modo in cui la nostra specie ha sfruttato, modellato e deformato l’ambiente sulla base della propria volontà. Il risultato è costituito da una narrazione appassionante che attraversa secoli e continenti prendendo in esame paesi e territori spesso relegati dalle scienze sociali in una posizione di secondaria importanza: le pagine dello storico allargano così i nostri orizzonti e ci inducono a riflettere su nessi finora pressoché ...