Torna il concerto di Capodanno con la Proloco | le offerte alla Croce Rossa di Bergamo

Al Bano torna in concerto per la pace Al Bano non si ferma, nemmeno dopo aver varcato la soglia degli 80 anni. La passione per la musica lo porta ancora a spostarsi in giro per il mondo. ... (velvetmag)

Gli Smashing Pumpkins Tornano in Italia con Tom Morello : Un Concerto Evento al Lucca Summer Festival Il Lucca Summer Festival ha annunciato un Evento imperdibile per gli amanti del rock: il 6 luglio 2024, gli Smashing Pumpkins, guidati da Billy ... ()

Pupo è tornato a Mosca per esibirsi in concerto e grida 'Ti amo Russia' Si ricordava , forse, delle passate polemiche e così Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, è volato in Russia senza farlo sapere. Diciamo in sordina. E' ... (ilgiornaleditalia)