Torino | si lavora al ritorno di Bonifazi dal Bologna

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Le ultime sulla trattativa traper ilin granata di Kevin. Tutti i dettagli Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, ilsarebbe interessato a riportare in granata di Kevin. La società di Cairo ha già avviato i dialoghi con ilper un’operazione che non dovrebbe essere complicata. Il difensore è infatti stato impiegato poco da Thiago Motta in questa stagione per via dell’esplosione di Calafiori, Lucumì e Beukema. I rossoblù, come il giocatore, hanno già dato il propria via libera, mentre si continua a discutere sulla cifra.