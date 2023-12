Torino | Seck tra i preconvocati per la Coppa d'Africa

Toromania : Seck ora non può restare al Torino. Che senso hanno altrimenti i segni rossi sul viso? Ha perso il Torino. La vera sconfitta di ieri non è stata quella subita per mano del Bologna, la vera sconfitta è andata in onda... (calciomercato)

Torino contro la violenza sulle donne - ma commenti bloccati per Seck : il motivo Il calciatore è stato denunciato da due ex fidanzate per recente porn: “Giuro ti ammazzo”, avrebbe scritto l’attaccante granata a una ragazza dopo ... (notizie)

Torino - Seck minacciava l'ex fidanzata : 'Giuro che ti ammazzo' "Ho sentito che vai a dire in giro cose cattive su di me, se lo fai giuro che ti ammazzo". E ancora: "So che hai raccontato delle... (calciomercato)

MOVIOLA – Torino-Frosinone : Monterisi su Seck - arbitro fischia rigore e poi lo toglie col Var Episodio da MOVIOLA in Torino-Frosinone: Monterisi tocca Seck, che poi restando in piedi finisce a terra su un contatto con Okoli in cui è lui a ... (sportface)