Torino | Bellanova corre verso l’Europeo

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Tra i giocatori che stanno disputando un ottimo campionato c’è senza dubbiodel: dopo la stagione con l’Inter è cresciuto in granata Tra i giocatori che stanno disputando un ottimo campionato c’è senza dubbiodel: dopo la stagione con l’Inter è cresciuto in granata. Nelle ultime gare ha alzato ulteriormente il livello e ora sogna anche la maglia dell’Italia al. Spalletti, come riportato da Tuttosport, lo segue con molta attenzione visto anche l’assenza di alternative sulla destra. Può essere una delle sorprese della stagione e perché no anche degli azzurri.