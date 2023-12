Tor Bella Monaca | sequestrate oltre 5mila dosi di cocaina | valevano 150mila euro

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Tor, ancora controlli dei carabinieri. D’intesa con la procura della Repubblica di Roma, due persone sono state arrestate e sono statepiù didi, per un valore di circa. Tor, nascondeva un fucile in casa: arrestato 42enne romano Il lavoro dei carabinieri a TorIn poche ore, i carabinieri della stazione di Roma Tor, nel proseguo dei mirati controlli antidroga nel quartiere alla periferia est di Roma, hanno arrestato due persone e sequestrato5.000di, per un valore di circa 150.000 ...