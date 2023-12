Top 5 SUV più venduti in Italia | ecco la classifica di Autohero

(Di mercoledì 20 dicembre 2023), lo shop online leader in Europa per le auto di seconda mano, ci svela ladei top 5 SUV che hanno conquistato il pubblicono durante i primi nove mesi del 2023: corriamo subito a scoprirla! La Jeep Compass si mantiene saldamente in testa alle preferenze dellastilata da, seguita da Mercedes GLA e BMW X1. Appena fuori dalla top 5 SUV merita comunque una menzione speciale l’Alfa Romeo Stelvio, il SUVno più venduto nello stesso periodo. Per quanto riguarda i colori, il grigio continua ad essere il più popolare, seguito da bianco, nero, blu e argento. Per ciò che concerne invece l’area in cui si registrano più vendite di SUV la Lombardia risulta capolista, anche a causa dei famigerati ‘blocchi ambientali’ che costringono a piedi ...

Nuova Alfa Romeo GTV: sarà fedele al suo DNA [RENDER]

Anche questa auto se si farà avrà una versione Quadrifoglio che sarà ladi gamma con oltre 1. Questa auto insieme al futuro E -potrebbe essere il modello giusto per fare definitivamente ...

Arriva dalla Cina e conquisterà gli italiani, il nuovo Suv è uno splendore: un top di gamma a prezzi interessantissimi Derapate

Alfa Romeo E-SUV: design stupefacente per la futura top di gamma ClubAlfa.it

2024 Toyota RAV4 XSE Hybrid review

Wait times for Toyota's mid-sized RAV4 Hybrid SUV are starting to tumble, as supply improves. Is now the time to sign on the dotted line

5 Bollywood actresses who purchased luxury cars this year

Another female actor who bought the Range Rover this year is Pooja Hegde. The SUV is available in five distinct trims - SE, HSE, Autobiography, First Edition, and Bespoke SV. Speculations suggest that ...