TNA | Un ex campione rinnova con la compagnia

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) IMPACT Wrestling è nel bel mezzo di un enorme cambiamento. La, infatti, tornerà a chiamarsi con il suo nome storico: TNA. Il cambio di nome effettivo avverrà in concomitanza di “Hard to Kill”, il primo PPV del 2024. Nel frattempo, la federazione si è impegnata a creare un roster fatto di grandi nomi e nuovi talenti per prepararsi alla nuova era. Un altro nome sulla lista Arriva direttamente da “Sports Illustrated” la notizia che, fra gli altri nomi, anche Brian Myers hato con laper il 2024. L’ex Curt Hawkins ed ex Digital Media Champion, dunque, farà parte dellaanche durante l’anno che, stando alle premesse, porterà alla sua rivoluzione e ricostruzione. BREAKING: As first reported by @SInow, @Myers Wrestling has re-signed with TNA Wrestling! MORE: ...