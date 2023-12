TMW – Il Napoli pensa a Boniface e David per il post Osimhen

Leggi su terzotemponapoli

(Di mercoledì 20 dicembre 2023)– Un altro nigeriano, per sostituire. Si tratta di VictorUn altro Victor, un altro nigeriano, per sostituirenel. Si tratta di Victor, attaccante del Bayer Leverkusen, protagonista – con tutta la squadra di Xabi Alonso – di una partenza entusiasmante in Bundesliga, oltre a un cammino senza nemmeno un pari né una sconfitta in Europa League.è arrivato alla BayArena in estate, dietro il pagamento di 20,5 milioni di euro Il centravanti è arrivato alla BayArena in estate, dietro il pagamento di 20,5 milioni di euro, siglando già 15 gol in tutte le competizioni in 22 partite. Ha già raggiunto i gol stagionali in campionato – 9 – dell’anno scorso al Union St. Gilloise, anche se lì era stato il ...