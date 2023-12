Tiro a volo | deliberate le squadre azzurre per il 2024 | otto i probabili olimpici di Trap | quattordici quelli di Skeet

Leggi su sportface

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Il Consiglio Federale Fitav, riunitosi oggi per l’ultimo appuntamento 2023, ha deliberato in merito alla composizione dellenazionali per il. Recependo le indicazioni dei Direttori Tecnici e dei Commissari Tecnici, sono state così delineate le formazioni dei, degli azzurri e degli Junior. Per quanto riguarda i tiratori in odor di convocazione per i Giochidi Parigi, nelil Direttore Tecnico Marco Conti ha indicato: Alessia Iezzi, Maria Lucia Palmitessa, Jessica Rossi e Silvana Maria Stanco, Mauro De Filippis, Massimo Fabbrizi, Giovanni Pellielo e Danile Resca. Per loil Direttore Tecnico Andrea Benelli ha invece fatto ricadere la sua scelta su: Diana Bacosi, Martina Bartolomei, Chiara Cainero, ...