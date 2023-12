TikTok dietro le sbarre | denunciati tre soggetti

Leggi su puntomagazine

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) presso la Casa Circondariale di Terni per accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione La Polizia di Stato ha denunciato tredetenuti presso la Casa Circondariale di Terni per accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione. La Squadra Mobile di Napoli nei giorni scorsi ha segnalato alla Questura di Terni un video trasmesso in diretta live sul noto social “Tik-Tok” nel quale tre uomini, di cui due con volto parzialmente coperto da sciarpe, cantando canzoni neo-melodiche, si accingevano a far festa con una pizza appena sfornata. L’Ufficio investigativo napoletano ha riconosciuto con buona probabilità – nonostante fosse parzialmente travisato – Francesco Pio Valda, il probabile autore dell’omicidio di Francesco Pio Maimone, diciottenne avulso da contesti criminali, ucciso sul lungomare di Napoli il 20 marzo 2023, nel corso di una ...