“Ti ci paghi il funerale” Choc ad Affari tuoi | pubblico senza parole | “Avete fatto una ca**ta”

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) “Con 17mila euro ci fai undoppio, li mettono da parte per quello forse”. È la battuta più raggelante letta su X, l’ex Twitter, tra i tanti commenti alla puntata di martedì sera di, il quiz dell’access prime time di Rai 1 condotto dall’inossidabile Amadeus La puntata di ieri sera dise la ricorderanno in tanti e a lungo. A tirare i pacchi, alla ricerca del premio più ambito da 300mila euro, due sorelle provenienti dal Trentino Alto Adige. Il conduttore, nel presentare la sorella, ha detto: “Abbiamo Calogera…”, scherzando sulle radici che le vengono dal papà siciliano. La battuta del conduttore è stata accompagnata da una fragorosa risata in studio e da un sorriso da parte delle due concorrenti. Poi è stato il momento di giocare e la situazione è si è fatta più ...