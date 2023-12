Threads | primi guai per il social | utenti già in allerta

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) È l’app del momento:sicuramente sta facendo parlare di sé in questi giorni, non appena il nuovofirmato Meta è arrivato anche in Europa. Spuntano ialert legati ai problemi sulla sicurezza dei vari contenuti. In questi giorni sembra che non si parli d’altro: l’arrivo in Europa diè una novità che è stata accolta anche con un certo entusiasmo da parte dei vari. I numeri fatti registrare in questigiorni europei dimostrano come il nuovotargato Meta ha delle potenzialità importanti, anche per sfidare quella che sembra essere la sua principale concorrente, ossia X (ex Twitter, ndr). In molti, infatti, hanno notato una certa somiglianza con Twitter,che negli ultimi mesi sta vivendo non pochi ...