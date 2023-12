The Buccaneers 2 verrà realizzata | Apple TV+ annuncia il rinnovo della serie

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 20 dicembre 2023)TV+ hato che la suaThe, ispirata al romanzo di Edith Wharton, tornerà con la stagione 2. The, dramedy di The Forge ispirata all'omonimo e ultimo romanzo incompiuto di Edith Wharton, tornerà prossimamente con la stagione 2.TV+ ha infattito ildel progetto che ha debuttato in streaming l'8 novembre. Il cast LaTheha come protagonisti Kristine Frøseth ("The Assistant", "Sharp Stick") nel ruolo di Nan St. George, Alisha Boe ("When You Finish Saving The World", "Tredici") nel ruolo di Conchita Closson, Josie Totah ("Bayside School") nel ruolo di Mabel Elmsworth, Aubri Ibrag ("Dive Club - Un tuffo nel mistero") nel ruolo di Lizzy Elmsworth e ...