Terremoto | scossa di magnitudo 4 1 in provincia di Reggio Calabria

(Adnkronos) – Una scossa di Terremoto è stata registrata dall’Ingv in provincia di Reggio Calabria oggi mercoledì 20 dicembre. La scossa , delle ... ()

Leggi Anche terremoto nel Maceratese, scossa di magnitudo 3.6 a Ussita Leggi Anche Cina, terremoto in province Gansu e Qinghai: almeno 116 morti TI ... (247.libero)

Terremoto oggi in Calabria - scossa di magnitudo 3.6 nel reggino

Avvertita alle 7.49. Sindaco Samo: "Paura e gente in strada, no danni segnalati, oggi scuole chiuse" Una Terremoto in provincia di Reggio Calabria ... (sbircialanotizia)