Terremoto in Calabria | una scossa di magnitudo 3 6 scuote la punta dello stivale

Tanta paura ma fortunatamente nessuna grave conseguenza per la forte scossa di terremoto di magnitudo 3,6 che è stata registrata alle 7,50 di ... (liberoquotidiano)

Reggio Calabria - scossa di terremoto di magnitudo 4.1 - paura e gente in strada

È stata registrata a Samo, a una profondità di 13,9 chilometri di profondità. Per il momento non si registrano danni. Scuole chiuse per precauzione (repubblica)