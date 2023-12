Tenta di attraversare la Pontina a piedi | investito e ucciso

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Incidente mortale sulla, un uomo è statonella serata di ieri. La vittima è stata travolta da un’auto mentre stava attraversando ala statale 148. Un’imprudenza che si è rivelata fatale. Ancora un dramma sulla, teatro dell’ennesimo incidente per di più dall’esito mortale. Niente scontri tra auto stavolta ma un pedone falciato da una vettura che transitava proprio in quel momento. Per lui, nonostante i soccorsi, non c’è stato nulla da fare. Sul posto, oltre chiaramente ai sanitari del 118, sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale del distaccamento di Aprilia e il personale Anas. Investimento mortale sullaieri 19 dicembre 2023 L’incidente è avvenuto intorno alle 20.45 di ieri, martedì 19 dicembre 2023, in corrispondenza del ...

Stava tentando di attraversare la Pontina a piedi. Un uomo questa sera è stato travoluto e ucciso da una Jeep all'altezza di Aprilia, nei pressi dello svincolo di via Genio Civile ...

