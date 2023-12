Tennis | ITF e WTA annunciano un nuovo sistema anti-abuso online | per proteggere i giocatori

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Unservizio di monitoraggio aiuterà adidagli abusi e dalle minacce. Lo hanno annunciato la Federazione Internazionale di(ITF), U.S.Association, All England Club e il tour WTA femminile, spiegando che il servizio ‘Threat Matrix‘ funzionerà in 35 lingue. “Idisono soggetti a livelli significativi di abusi sui social media e ad altri contattiinappropriati, che pongono rischi per la preparazione, le prestazioni e la salute mentale“, si legge nella dichiarazione. “Il servizio Threat Matrix supporterà l’identificazione degli autori di abusi, contro i quali verranno adottate tutte le misure disponibili“, prosegue la nota. Threat Matrix è ...

Situazione quantomeno particolare, quella che è toccata a Lucie Safarova al l’ITF da 25.000 dollari di Reims . La ceca aveva rimesso piede in campo ... (oasport)

l’Italia succede al Canada nell’albo d’oro della Coppa Davis, ma detronizza i nordamericani anche in testa al Ranking per Nazioni di Tennis : ... (oasport)

Nasce Threat Matrix, abusi e molestie via social ora saranno monitorati dall'AI

Threat Matrix - queso il nome del programma - sarà attivo in tutti i tornei partner e qualsiasi giocatore che gareggerà regolarmente in un eventoWorldTour o WTA Tour, Wimbledon e US Open.

L’incredibile storia di Stakanov Negritu: sei partite in un giorno a Monastir Ubitennis

Italiane nei tornei ITF: I risultati di Mercoledù 20 Dicembre 2023 LiveTennis.it

Juan Pablo Paz, il tennista-youtuber che racconta il mondo ITF: “Con i miei video mostro la realtà sconosciuta del tennis” [ESCLUSIVA]

Sulla vita giocando in giro per il mondo: “Riesco a giocare ancora a tennis perché viaggio da solo e non ho né una casa né un allenatore”. Su Baseline: “Sembra più una roba di marketing, ma l’ATP sta ...

ITF, Djokovic il migliore del 2023: Sabalenka invece tra le donne

Novak Djokovic è l'ITF World Champion del 2023: il serbo ha trionfato per l'ottava volta. Sabalenka tra le donne ...