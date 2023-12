Tassisti abusivi a Malpensa | la Guardia di Finanza ne ha scoperti e multati 81

Malpensa, in un anno scoperti 81 tassisti abusivi

I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Varese hanno scoperto nel corso dell'anno 81 "", colti mentre cercavano la clientela in aeroporto, in violazione delle prescrizioni previste per lo svolgimento del servizio di piazza o di noleggio con conducente. Nel complesso ...

Tassisti abusivi a Malpensa, multe per 89mila euro e denunce: turisti adescati con la promessa di tariffe convenienti IL GIORNO

Scoperti in un anno a Malpensa 81 tassisti abusivi Virgilio

Tassisti abusivi a Malpensa, multe per 89mila euro e denunce: turisti adescati con la promessa di tariffe convenienti

Varese, in un anno la Guardia di finanza ha individuato e sanzionato 81 conducenti senza licenza, 12 avevano anche il foglio di via perché ritenuti pericolosi ...

Scoperti in un anno a Malpensa 81 tassisti abusivi

Soo stati 81 i tassisti abusivi individuati in un anno dai militari del Comando provinciale della Guardia di finanza di Varese nei pressi dell'aeroporto di Malpensa. (ANSA) ...