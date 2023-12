Superlega | l’avvocato Dupont | “Sentenza Uefa può essere Bosman alla decima potenza”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 20 dicembre 2023)e Fifa violano il diritto della concorrenza? Laè libera di esistere senza autorizzazioni richieste agli organismi che da decenni regolano il calcio? A queste domande risponderà domani la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, chiamata a giudicare sulla conformità delle disposizioni statutarie dei due enti con le norme dell’Unione. Unache in un modo o nell’altro farà la storia, un po’ come quella del 1995 relativa al caso Jean-Marc. Oggibelga Jean-Louis, che ha rappresentato il calciatore nel caso che rivoluzionò le leggi sui trasferimenti dei calciatori, si sofferma sulla questione. “Laha il potenziale per...