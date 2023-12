Superlega | la Corte di Giustizia decide il futuro del calcio in Europa

'Agnelli non ha avuto coraggio di dire quello che faceva' Rummenigge ha poi raccontato alla Gazzetta come è nato il no del Bayern alla Superlega : ... (247.libero)

Superlega - domani sentenza della Corte UE. Rummenigge : "Hanno già perso"

'Agnelli non ha avuto coraggio, ha perso tutto…' Rummenigge ha poi raccontato alla Gazzetta come è nato il no del Bayern alla Superlega: 'Non sono ... (247.libero)