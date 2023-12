(Di mercoledì 20 dicembre 2023) L’Ecofin ha dato il via libera alla riforma deldi, che prevede nuove regole “realistiche, equilibrate, adatte alle sfide presenti e future”. A darne notizia, su X, è la presidenza di turno dell’Ue, detenuta dalla Spagna. Soltanto poche ore fa, avevamo assistito a unaindi Francia e Germania sul processo di riforma. “La Francia teme di essere depotenziata sul piano diplomatico e geopolitico dalle mosse degli Stati Uniti, mentre la Germania teme i riflessi economici negativi delle sanzioni inflitte alla Russia. Ma la cosa grave è tagliare fuori, che è un Paese fondatore dell’Ue”. Giulio, economista, docente alla Statale di Milano e presidente della fondazione Germozzi stigmatizza laindei due ...

Giorgia Meloni sta per rifilare all’Italia un Patto di Stabilità i cui contenuti sono stati decisi da un ministro tedesco e annunciati in un punto ... (feedpress.me)

I ministri dell'Economia e delle Finanze europei riuniti in videoconferenza hanno raggiunto l'accordo sulla riforma del Patto di Stabilità . Lo ha ... (ilfoglio)

I ministri dell'Economia e delle Finanze europei riuniti in videoconferenza per l'Ecofin straordinario hanno raggiunto un'accordo sulla riforma del ... (ilfoglio)

Nuovo Patto Stabilità, c'è l'accordo tra i ministri dell'Economia Ue

Questa mattina il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti aveva espresso, durante l'Ecofin in videoconferenza, l'assenso dell'Italia alla proposta di riforma deldi Stabilitàtavolo oggi ...

Accordo Ue sul Patto migranti e asilo. E' intesa sui cinque pilastri del piano RaiNews

Sul Patto di stabilità l’Italia si è mossa bene. Ma la fuga in avanti franco-tedesca… La versione di Sapelli

L’Ecofin ha dato il via libera alla riforma del Patto di stabilità, che prevede nuove regole “realistiche, equilibrate, adatte alle sfide presenti e future”. A darne notizia, su X, è la presidenza di ...

I ministri delle Finanze europei trovano l’accordo sul nuovo Patto di Stabilità: ok anche dall’Italia

Ok dei ministri delle Finanze europei al nuovo Patto di Stabilità che sancisce «regole equilibrate, realistiche e pronte per le sfide presenti e future». Ok anche dall'Italia con Giorgetti che ha parl ...