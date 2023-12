Sul pandoro-gate è stato aperto un fascicolo ma Chiara Ferragni non è indagata

Anche la BBC, emittente britannica, ha iniziato a parlare del caso Chiara Ferragni in merito al Pandoro e alla beneficenza L'articolo Chiara ... (novella2000)

Chiara Ferragni - finisce malissimo dopo lo scandalo sul pandoro : cosa succede ora

Personaggi TV. Non basta la multa di un milione che Chiara Ferragni dovrà pagare per la faccenda del pandoro-gate. Per lei nuove ripercussioni da ... (tvzap)