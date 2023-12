Suicide Squad | David Ayer | Il montaggio ha devastato la mia visione del Joker

(Di mercoledì 20 dicembre 2023)continua a ribadire come quella arrivata in sala sia una versione completamente distorta del suo film. In un nuovo post pubblicato sui social, il registaha ribadito come la versione cinematografica dinon sia riuscita a restituire quella che era la suacreativa delinterpretato da Jared Leto. "è formidabile intenso e una forza della natura nel mio", ha scritto. "Non è fuori fuoco e sciocco. Nella mia versione ha un arco narrativo che si protrae con forza per tutto il film". Il regista ha ripreso alcune delle lamentele dei fan nei confronti delinterpretato da Jared Leto, la cui interpretazione è stata considerata inferiore a …

In un nuovo post pubblicato sui social, il regista David Ayer ha ribadito come la versione cinematografica dinon sia riuscita a restituire quella che era la sua visione creativa del Joker interpretato da Jared Leto. " Joker è formidabile intenso e una forza della natura nel mio montaggio ", ha ...

L'attesa per Suicide Squad: Kill The Justice League si è trasformata in un percorso irregolare e pieno di sorprese per i fan. Inizialmente previsto per maggio 2023, il gioco di Rocksteady Studios ha s ...