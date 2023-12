Su Real Time il live dall' Auditorium Multimediale di Roma in cui la cantante ripercorre la sua carriera 

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) A poco meno di ventiquattr’ore’ospitata a Sanremo Giovani, Annalisa torna protagonista in tv con RDS Showcase 2023. Stasera alle 21.20 suva in onda infatti la seconda delle tre puntate dedicate ai grandi artisti della discografia italiana. Il prossimo appuntamento è per mercoledì 27 dicembre con Tommaso Paradiso. Elodie e Annalisa mandano in delirio i fan: il duetto in concerto è pura energia X ...

REPLY: Concept Reply Supports MULTIVAC in Developing Smart Services for the Industrial Internet of Things

The benefits for the user aredata processing, protection against cyber - attacks and direct machine - to - machine communication. Further projects with MULTIVAC are already in the ...

Presentazione Real Time Turnover (RTT), un nuovo indicatore per l'economia italiana Confindustria

Su Real Time, "RDS Showcase" con Annalisa FM-world

3DMark Steel Nomad: l'erede di Time Spy sarà un aggiornamento gratuito

UL Solutions rilascerà il nuovo benchmark Steel Nomad a partire dall'inizio del prossimo anno. Il test sostituirà Time Spy e Time Spy Extreme e offrirà una misurazione più accurata delle prestazioni i ...

HairStyle The Talent Show, Rossano Ferretti: “In tv abbatto i pregiudizi, la star su cui vorrei lavorare non c’è più”

Rossano Ferretti, ideatore di Hair Style The Talent Show racconta a Libero Magazine perché ha scelto la tv per sfatare pregiudizi sul suo mestiere ...