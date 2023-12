Stress da Natale? 10 consigli per sconfiggere la “Christmas Fatigue”

Leggi su luce.lanazione

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Folle esasperanti dei centri commerciali e degli aeroporti, interrogatori esistenziali durante le rimpatriate di famiglia e le incombenti scadenze lavorative di fine anno. Se poi ci aggiungi le roboanti pubblicità, e le decorazioni in vista del grande giorno il quadro è completo. Ebbene sì perché la stagione delrischia di mettere a dura prova la routine sia di coloro che amano questo periodo, sia di coloro che fanno di tutto per evitarlo. Come riportato nei giorni scorsi dal New York Post infatti l‘82,8% degli americani accusa la cosiddetta ““, una sensazione di stanchezza dovuta in primis alloaccumulato in questi giorni così caotici. Ma com’è possibile superarla? Secondo i recenti studi, in Italia, ilfinisce perare un italiano su 3 ...