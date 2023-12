StradAperta Festa dell’emigrante 2023 | la festa di via san Carlo!

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Caserta. Durante le festività natalizie le città si preparano e adornano per il ricongiungimento tra chi ha dovuto lasciare la propria terra e coloro che sono rimasti, famiglie e gruppi di amici si stringono in un abbraccio collettivo. Sullo sfondo di un territorio martoriato dalla disoccupazione e che non riesce a garantire un futuro alle nuove generazioni decidiamo di celebrare il sentimento dell’accoglienza tramite il racconto delle esperienze di chi è rimasto e la rigenerazione dei luoghi che gli emigranti tornano ad attraversare: mostrando alla cittadinanza che esiste un’alternativa e che questa va costruita unendo la ricchezza culturale maturata dalle partenze allo sguardo esperto di chi ha scelto di restare, in un connubio sociale e culturale che ambisce a lasciare un segno permanente. Per questo lasi ...

