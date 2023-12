Stop al Decreto Crescita | la politica italiana contro il calcio

Leggi su panorama

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Ci sono forse buone ragioni per considerare ilapplicato aluna misura iniqua, perché 'sconta' le tasse sui lavoratori (calciatori) che vengono da fuori, crea una disparità di trattamento che spesso penalizza gli italiani e, in ultima istanza, favorisce un mondo in cui girano cifre talvolta immorali e che ha modelli di gestione non raramente discutibili. Tutte argomentazioni che non hanno favorito i club della Serie A nel confronto (impari) con lache ilnei suoi effetti sul pallone italiano ha deciso di cancellare. Creando un danno importante alle società che finirà per impoverire, non per rendere migliore, tutto il sistema: è quello che tutti e 20 i club della massima divisione hanno deciso di scrivere compatti al Governo sperando in ...