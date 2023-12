Stake F1 Team Kick Sauber | ecco la nuova squadra attendendo Audi

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Unaera per unstorico della Formula 1, in attesa del 2026. Nelle settimane scorse si è consumato, infatti, l’addio di Alfa Romeo al Circus iridato più importante e famoso delle quattro ruote: il marchio del biscione si è congedato dalla F1 lasciando da sola, praticamente, la scuderia. Laelvetica vive una situazione estremamente particolare in questo momento: salutato il famoso Costruttore, infatti, dovrà attendere il 2026 per legarsi definitivamente adche approderà nel Mondiale più altisonante della FIA fondendosi proprio con le monoposto di Zurigo. Come verranno “coperti” i due anni che segneranno l’attesa dell’ingresso del marchio a quattro anelli? Grazie alla partnership ufficiale con.com è natoF1...