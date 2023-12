Sport in tv oggi mercoledì 20 dicembre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Quest’20, ci aspetta una giornata particolarmente intensa e ricca dinel panoramaivo nazionale e globale. Protagonisti in primis glidi squadra, con tante partite di campionati domestici e coppe continentali, senza dimenticare però una breve parentesi legata alle discipline olimpiche invernali (le qualificazioni per gara-2 di Skicross a San Candido). In evidenza sicuramente il calcio, con Inter-Bologna di Coppa Italia e diverse sfide di Liga, Bundesliga e Ligue 1, oltre alla Champions League femminile (in campo la Roma contro il PSG). Spazio anche per il basket con Olimpia Milano-Asvel in Eurolega, ma saranno impegnate anche Schio e Virtus Bologna nella massima competizione europea femminile. Attenzione anche a Piacenza-Benfica per la ...