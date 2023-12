(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - Il, player italiano attivo nell'integrated facility management, e laToscana Gabriele, Centro di Ricerca del Servizio Sanitario Regionale ed Ente pubblico specialistico di eccellenza nazionale per la cura e la ricerca nel campo delle malattie cardiovascolari e polmonari, comunicano l'avvio di un nuovocon la formula del Partenariato Pubblico-Privato (Ppp) relativo all'energetico e alla gestione integrata dei servizi presso l'Ospedale del Cuore' di Massa e la sede direzionale dellaa Pisa. Ilche è stato aggiudicato a Cmf, consorzio stabile partecipato da imprese del facility management tra cuiSpa, in qualità di ...

Nasce una task force permanente di top manager e imprenditori per offrire contributi qualificati di idee al Governo e ai decisori politici in ... (liberoquotidiano)

ROMA – “ Venezia ha l’esperienza adatta per trasmettere a livello globale la propria messa in opera positiva di difesa dai cambiamenti climatici. La ... (lopinionista)

Dagli scarti nascono 550 copie della Vittoria Alata con la stampa 3D

...la Vittoria Alata riprodotta da Isinnova (in partnership conBrescia Musei) per Futura Expo che utilizza il simbolo iconico di Brescia per lanciare un messaggio in materia di...

Sostenibilità: Fondazione Monasterio-Gruppo Rekeep, contratto Ppp per efficientamento Adnkronos