Sos regali di natale? Non preoccupatevi | ci sono quelli che ' fanno bene al cuore'

A Natale , immergersi nell’atmosfera delle feste diventa un’esperienza ancora più significativa se si sceglie di farlo in modo ecologico e rispettoso ... (quifinanza)

Cachemire rigenerato, pellami di lusso recuperati e trasformati in bellissime borse, camicie upcycled e gioielli creati a mano con metalli riciclati. ... (vanityfair)

Natale - i «regali sospesi» per i bambini dei detenuti

Per i 100 mila bambini in Italia che hanno la mamma o il papà in carcere, dal 10 al 30 dicembre è attiva una speciale raccolta (vanityfair)