Sonia Malisani di Udine é Miss Turismo Italia 2023

Leggi su udine20

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Sarà, 23enne di, la ragazza che rappresenterà l’alla Finale Mondiale diTourism Worldche si terrà il 22 dicembre a Quanzhou (Cina), città citata anche da Marco Polo nel suo “Milione” e dalla quale nel 1292 partì per il suo viaggio di ritorno a Venezia.si è laureata in Relazioni Pubbliche e ora lavora come libera professionista nel settore digital marketing. Oltre al lavoro per cui ha studiato fa la modella e la presentatrice. Tra i suoi hobby la gastronomia che propone anche in un suo blog sui social. Assieme alla rappresentantena sul palco ci saranno altre 70 ragazze provenienti dai 5 continenti. Nei venti giorni di permanenza in Cina, oltre alle prove della finale del 22 dicembre, le concorrenti ...