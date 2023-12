Sondaggi politici elettorali oggi 20 dicembre 2023 | calano Fdi e Forza Italia | la Lega raggiunge il 10% | cresce il centrosinistra

Leggi su tpi

(Di mercoledì 20 dicembre 2023)20– Fdi perde quasi mezzo punto percentuale, torna are il: è quanto emerge dagli ultimielaborati da Youtrend per SkyTg24. Secondo la rilevazione, infatti, il centrodestra perde complessivamente lo 0,4 per cento. In particolare, Fratelli d’cala dello 0,4% arretrando al 28,5 per cento. Ladello 0,1 per centondo il 10% mentreperde lo 0,3 per cento scendendo, così, al 5,9%. A compensare ...