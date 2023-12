Sondaggi elettorali Tecné | il centrodestra è in discesa

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Anche la popolarità di Giorgia Meloni continua a calare Dagli ultimidiprovengono brutte notizie per il. Nel complesso la maggioranza di governo è vista in calo dello 0,4%, non poco, considerando che questo istituto generalmente non si sbilancia con grandi variazioni. Fratelli d’Italia scende di due decimali, al 28,5%, mentre Forza Italia e Lega entrambi di uno e vanno rispettivamente al 9,8% e all’8,4%. Il partito fondato da Silvio Berlusconi, quindi, continua a essere valutato molto più forte che dagli altri istituti. Salgono invece i principali partiti dell’opposizione. Il Pd cresce dello 0,2% ed è ora al 19,4%, mentre il Movimento 5 Stelle guadagna uno 0,1% tornando al 16%. Su di un decimale anche Sinistra Italiana e Verdi, al 3,5%, ma +Europa un decimale invece ...

