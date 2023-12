Sommer | «Clean sheet? C’è molto di più! Per Inzaghi difesa importante»

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Yann, nel corso di una lunga intervista concessa a SportsBild, ha parlato del suo inizio di stagione e dei suoi numeri con l’Inter CAMBIAMENTI –ripercorre il suo ultimo anno: «Farei ogni cambiamento esattamente nello stesso modo. Quelli col Bayern Monaco sono stati sei mesi buoni per me, con la vittoria finale del campionato. Il Borussia Moenchengladbach mi ha accolto quando ero giovane e mi ha dato una grande possibilità. Ma ad un certo punto ho sentito che volevo cambiare qualcosa e l’ho detto apertamente al club. Quello col Bayern è stato un periodo positivo in cui ho imparatonon voglio dimenticarlo. Dopo abbiamo avuto un periodo difficile ci sono stati alcuni cambiamenti all’interno del club e sono arrivate critiche a me ed alla squadra».parla dei ...

Sommer titolare in Svizzera-Bielorussia . Il portiere dell’Inter è alla prima uscita con la Nazionale in questa sosta dopo il rinvio del match contro ... (inter-news)

Yann Sommer eguaglia André Onana già alla dodicesima giornata di Serie A. Lo svizzero non fa rimpiangere l’attuale portiere del Manchester United, ... (inter-news)

L’ Inter è al momento la squadra con la miglior difesa in Europa, con 7 reti subite in campionato. Il primato è appena passato nelle mani dei ... (sportface)

Sommer contro la Lazio ancora una volta tiene la sua porta inviolata e l’ Inter vola in vetta a questa speciale classifica in Europa Sommer contro la ... (calcionews24)

Il portiere dell'Inter Yann Sommer ha parlato a Sport Bild : il magazine lo ha eletto portiere dell'anno anche per il suo apporto al... (calciomercato)

Sommer miglior portiere dell'anno per la Bild: 'Dietro i clean sheet dell'Inter c'è molto di più'

Commenta per primo Il portiere dell' Inter Yannha parlato a Sport Bild : il magazine lo ha eletto portiere dell'anno anche per il suo ... RECORD - 'Isheet sono sempre stati visti come un ...

Sommer: "In estate volevo cambiare, rifarei tutto. I clean sheet Merito della nostra difesa" L'Interista

Sommer miglior portiere dell'anno per la Bild. "I clean sheet C'è molto di più" Sport Mediaset

Sommer: “Inter, rifarei questa scelta. Vorrei giocare il più possibile”

Yann Sommer con l’Inter ha già riportato ben sedici clean sheet in Serie A. L’estremo difensore svizzero oggi è stato ospite a SportBild, dove ha spiegato il motivo per cui ha scelto di giocare in Ita ...

Sommer miglior portiere dell'anno per la Bild. "I clean sheet C'è molto di più"

Il portiere nerazzurro al magazine che l'ha eletto numero uno dei numeri uno nel 2023: "Inzaghi dà grande importanza alla difesa" ...